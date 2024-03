Populaire schaatser Pedersen neemt afscheid: 'Val in Amsterdam gaf hem de gunfactor'

"De val in Amsterdam was heel dramatisch, die staat in Noorwegen bij veel sportliefhebbers op het netvlies gebrand", zegt zijn trainer Bjarne Rykkje. "Hij heeft daardoor een ongelofelijke gunfactor."

'Geen nachtmerries meer'

"Ik heb er geen nachtmerries meer van", zegt Pedersen in aanloop naar het slotstuk van zijn loopbaan. "Ik heb ermee leren leven. Het komt natuurlijk vaker voorbij nu ik ga stoppen, maar het is gebeurd. Het is wat het is. Gelukkig heb ik ervoor en erna overwinningen geboekt en mooie momenten beleefd."

Bekijk hieronder een reportage met Pedersen van verslaggever Robbert de Rijk: