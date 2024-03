Het lukt ziekenhuizen niet goed om minder kwetsbare ouderen op te nemen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Het aantal mensen van 70 jaar en ouder daar stijgt sinds 2022 weer, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL.

Twee jaar geleden werd in het zogenaamde Integraal Zorg Akkoord (IZA) afgesproken om in 2025 20 procent minder ouderen met een matige gezondheid onnodig op te nemen op de SEH of ergens anders in het ziekenhuis.

De gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur heeft ziekenhuizen met een SEH-afdeling gevraagd wat zij doen om dat doel te bereiken. Harde cijfers over het halen van de doelstelling zijn er niet, er moet nog onderzocht worden hoe dat gemonitord gaat worden.

Vanwege de toenemende vergrijzing en het personeelstekort moeten er scherpere keuzes worden gemaakt. Niet alles kan meer, ook niet het acuut opnemen van kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp omdat er elders geen hulp beschikbaar is.

Huisarts Verena Dirkse uit Den Haag: "We weten dat ouderen nu bedden bezet houden in het ziekenhuis, waar ze eigenlijk niet op de juiste plek zijn en ook zorgen voor verstopping in het hele stelsel."

Kwetsbare groep

Voorzitter David Baden van de Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen heeft er een hard hoofd in dat de doelstelling uit het zorgakkoord wordt gehaald. Het moet echt anders, waarschuwt hij. Het ziekenhuis is juist een gevaarlijke plek voor ouderen die doorgaans al wat kwetsbaarder zijn. "Er bestaat daar een hoger risico op blaas- en longontstekingen en andere complicaties."

Ook het Franciscus Gasthuis in Rotterdam benadrukt de kwetsbaarheid van de groep. "Van de oudere patiënten die zich acuut presenteren weten we dat een derde binnen één jaar overlijdt, een derde krijgt blijvende problemen met zelfstandig functioneren of denkvermogen, en een vijfde komt na een maand weer terug naar de SEH."

Vaak komen mensen op de SEH terecht omdat er elders geen hulp voor ze beschikbaar is. In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam werden vorig jaar zestig ouderen verwezen naar de SEH terwijl er geen medische noodzaak was om ze daar op te vangen. Deze patiënten hadden beter tijdelijk in een verpleeghuis opgenomen kunnen worden, aldus het ziekenhuis. Maar vaak is daar geen plek.