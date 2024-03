Politiek onstuimige Europese verkiezingen: radicaal-rechtse golf verwacht

Door velen zijn ze al tot de 'belangrijkste Europese verkiezingen ooit' bestempeld: ruim 370 miljoen kiezers bepalen van 6 tot 9 juni de nieuwe koers van de Europese Unie. En de verwachting is dat die koers een ruk naar rechts zal zijn. Dat kan gevolgen hebben voor het beleid van de EU.

De peilingen voorspellen in 8 van de 27 lidstaten winst voor radicaal-rechtse en nationalistische partijen. In tien andere landen scoren deze partijen hoog. Daarmee komt volgens de Spaanse premier Pedro Sánchez "de ziel van Europa in gevaar". "De geesten uit het verleden staan opnieuw aan de poorten van onze instellingen", zei Sánchez vorig weekend op het congres van de Europese sociaaldemocraten (PES) in Rome.

De PES is in het Europees Parlement de een na grootste fractie. Vrijwel alle vertegenwoordigers en uitgenodigde regeringsleiders kwamen in Rome met een scherpe waarschuwing over de opkomst van uiterst rechtse ideologieën in heel Europa. "Het zijn de rechtse populisten die verkiezingscampagnes voeren tegen ons verenigd Europa en zijn kernwaarden", zei de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Geen strategie

Naast de overwinning van de PVV in Nederland hebben radicaal-rechtse partijen in Italië, Finland en Zweden al belangrijke verkiezingsoverwinningen behaald. In België, Duitsland, Frankrijk, Portugal en Oostenrijk stijgen deze partijen in de peilingen.

Voor het Europees Parlement voorspellen de peilingen dat een kwart van de stemmen naar eurosceptische partijen kunnen gaan. Partijen die de Europese Unie van binnenuit willen hervormen. Vooral bij moeilijke dossiers als migratie en klimaat zullen ze flink op de rem willen gaan staan.