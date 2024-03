Op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen bij overstromingen en een aardverschuiving. Naar zeker zeven mensen wordt nog gezocht, zeggen lokale functionarissen.

Door zware regenval is een rivier buiten de oevers getreden in het westen van het eiland. Daardoor overstroomden verschillende bergdorpen in het Pesisir Selatan district.

Door het noodweer kwamen modder, rotsen en bomen van een berg af, zegt het hoofd van de rampenbestrijding in het gebied. Veertien woningen zijn bedolven geraakt door de aardverschuivingen.

Wegen geblokkeerd

In het zwaar getroffen dorp Koto XI Tarusan hebben reddingswerkers de lichamen van zeven mensen geborgen. In twee omliggende dorpen werden nog eens drie lichamen geborgen. In twee andere dorpen werden respectievelijk zes en drie lichamen gevonden.

Volgens de nationale rampendienst zijn zeker twee mensen gewond geraakt door plotselinge overstromingen. Ruim 80.000 mensen zijn gevlucht naar tijdelijke opvangplekken van de overheid. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt doordat wegen zijn geblokkeerd en op verschillende plekken de stroom is uitgevallen.