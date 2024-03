In de binnenstad van Leiden hebben zo'n driehonderd mensen meegedaan aan een protestmars tegen de recente zedenincidenten in de stad. De deelnemers liepen van het Stadhuisplein door het centrum weer terug naar het plein.

Onder de naam 'De straat is van iedereen' werd de mars gehouden, op initiatief van de Top 50 Vrouwen Leiden, een netwerk van invloedrijke vrouwen uit de stad. De mars was een reactie op de aanrandingen en een verkrachting die in de nacht van 28 op 29 februari plaatsvond. Meerdere vrouwen zijn de laatste weken lastiggevallen.

"De tocht is rustig verlopen en mensen hebben vooral gesprekken met elkaar gevoerd. Het statement is gemaakt dat je je in Leiden dient te gedragen en dat dit gedrag niet kan. Het gevoel dat overheerst is dat het goed is dat we dit met zijn allen hebben gedaan. Het allermooiste zou zijn als dit soort dingen niet meer gebeurt", zegt een woordvoerder namens de organisatoren tegen persbureau ANP.

Ook burgemeester Peter van der Velden en verschillende raadsleden en wethouders deden mee aan de tocht. "We willen dat mensen door de stad heen kunnen lopen zoals ze dat willen", zei de burgemeester tegen Hart van Nederland.

Gevangenisstraf

Het is niet voor het eerst dat er in Leiden zulke incidenten zijn voorgevallen. In 2019 werd de stad ook al opgeschrikt door een aantal aanrandingen en verkrachtingen in de binnenstad. Dat leidde tot angst en een gevoel van onveiligheid onder vooral jonge vrouwen.

Een man van 21 uit Leiden werd een jaar later veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Ook moest hij schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers.