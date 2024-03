Negen doden en tientallen in ziekenhuis na eten zeeschildpad op Zanzibar

Op de Oost-Afrikaanse eilandengroep Zanzibar zijn acht kinderen en een volwassene overleden na het eten van zeeschildpadvlees. Nog eens 78 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, zeggen lokale autoriteiten.

Het vlees van zeeschildpadden wordt als een delicatesse gezien op het eiland Pemba, dat met de eilandengroep bij Tanzania hoort. Het eten van dat vlees is niet zonder risico. Het kan leiden tot een soort voedselvergiftiging genaamd chelonitoxisme, die af en toe optreedt bij het consumeren van zeeschildpad.

De volwassene die overleed is de moeder van een van de kinderen die eerder bezweek, zegt een lokale arts tegen persbureau AP. Het vlees zou dinsdag zijn gegeten.

Laboratoriumtests

Volgens de arts is uit laboratoriumtests gebleken dat alle slachtoffers zeeschildpadvlees hadden gegeten. Het is niet duidelijk waar dat vlees vandaan kwam en of het over de datum was. De autoriteiten op het eiland hebben een rampenteam samengesteld dat er bij mensen op aandringt om het vlees te laten staan.

In november 2021 overleden ook al eens zeven mensen op Pemba, onder wie een kind van 3 na het eten van zeeschildpad. Drie anderen werden toen in het ziekenhuis opgenomen.