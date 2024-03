Keepster Kop redt Nederlandse eer in buitenlandse bekerstrijd

Olympique Lyonnais, het team van Daniëlle van de Donk en Damaris Egurolla, is uitgeschakeld in het Franse bekertoernooi. In de halve finales verloor het van Fleury na strafschoppen, nadat de wedstrijd in 0-0 was geëindigd.

Dat ze met penalty's hebben verloren, lag niet aan beide Nederlanders; zowel Van de Donk als Egurolla schoten raak.

Ook Beerensteyn gestrand

Ook Lineth Beerensteyn is met haar club Juventus gestrand in de halve finales van de Coppa Italia. Fiorentina won in het heenduel al met 1-0 en won nu ook de return: 1-3. Beerensteyn viel in de 60ste minuut in en kreeg vijf minuten later een gele kaart. Ze speelde daarna een prima slotfase met gevaarlijke voorzetten, maar het mocht niet baten.

Merel van Dongen scoorde de 3-1 voor haar Mexicaanse club Monterrey, dat in de reguliere competitie met 4-1 won van Club Leon.