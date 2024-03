Vitesse wilde doordrukken en werd gevaarlijk via opnieuw Aaronson en de tot dan toe onzichtbare Anass Hadj-Moussa, maar RKC hield stand.

RKC weer op voorsprong

Uit het niets kwam de thuisclub zelfs weer op voorsprong. Dario Van den Buijs verstuurde een lange bal, die door Ramon Hendriks verkeerd beoordeeld werd en door Reuven Niemeijer door de benen van doelman Room werd binnengeschoten.

Vitesse leek daarna helemaal de weg kwijt en mocht van geluk spreken dat Chris Lokesa een opgelegde kans van een meter of vijf niet in het doel kreeg. Toen doelman Room in blessuretijd bij een corner mee naar voren ging, kon invaller Kramer in de tegenstoot de bal ongehinderd in het lege doel schuiven: 3-1.