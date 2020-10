Paus ontvangt Spaanse premier zonder mondkapje • Arrestaties in Londen bij coronaprotest

Ziekenhuismedewerkers zouden in principe altijd mondkapjes moeten dragen en daarvan alleen afwijken als ze dat zelf verantwoord vinden. Vijf vakbonden in de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland vragen in een open brief aan de ziekenhuizen om dit overal als richtlijn in te voeren.

Ze vinden dat ziekenhuispersoneel in alle gevallen moet kunnen beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen. De beroepsorganisaties stellen in hun brief dat er nu geen heldere norm is voor het gebruik van mondkapjes en dat medewerkers en patiënten erover in verwarring zijn. Dagelijks stromen verhalen van hun leden binnen.

Ziekenhuispersoneel wil helder beleid voor mondkapjes