Aantal besmettingen nog niet bekend • Mondkapjes en strengere avondklok in Brussel

In de VS is gisteren een recordaantal nieuwe besmettingen geconstateerd: meer dan 82.000. Dat zijn er 6000 meer dan het vorige record op 16 juli. Volgens The New York Times lijkt het er niet op dat de groei aan het afremmen is.

De aanpak van het virus is in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen enorm gepolitiseerd. In het verkiezingsdebat van gisteren bleef president Trump hoopvol en zei dat er licht aan het eind van de tunnel gloort, terwijl zijn tegenstander Biden waarschuwde dat er een donkere winter dreigt.