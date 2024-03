Almere City en FC Utrecht spelen gelijk na spectaculaire openingsfase

Hoewel Almere City in het restant van de eerste helft de betere ploeg was en misschien wel recht had op de 2-1, gingen beide ploegen met een gelijke stand rusten.

Slotoffensief Almere

In de tweede helft leek het er lang op dat de wedstrijd als een nachtkaars uit zou gaan, maar in het laatste kwartier werd thuisploeg Almere City een aantal keer gevaarlijk. Aanvaller Yann Kitala zag een acrobatische omhaal nipt mislukken, waarna Almere twee keer zeer dichtbij was.

Eerst was het Stije Resink die een fraaie vrije trap op de lat schoot, daarna raakte Cathline van afstand het aluminium.