Verstappen kan ook in Jeddah commotie van zich afzetten: 'We blijven ons werk doen'

De storm rond Red Bull-teambaas Christian Horner raasde deze week voort, maar bracht Max Verstappen ook in Saudi-Arabië niet van zijn stuk. In Jeddah was hij minstens zo ongenaakbaar als een week eerder in Bahrein.

Verstappen boekte daarmee zijn 56ste GP-zege en behaalde zijn honderdste podiumplaats in de Formule 1. Deze week raakte de onrust rondom zijn team hem persoonlijk, toen adviseur Helmut Marko twijfels uitsprak over zijn toekomst bij Red Bull. Verstappen is erg close met Marko.

Daar was op het snelle en riskante circuit in Jeddah niets van te merken. "Het is positief is dat we ondanks alle onrust gewoon top presteren op de baan", zei Verstappen. "Iedereen doet gewoon zijn werk en blijft gefocust."

Vandaag maakte Marko bekend dat hij na een gesprek met en topman van Red Bull Racing niet langer voor een schorsing vreest. "Ik heb altijd gezegd dat we als team moeten samenwerken en de strijdbijl moeten begraven. Ik hoop dat ons dat nu gaat lukken."

Bearman steelt de show

Terwijl Verstappen na een kort gevecht bij de start met Charles Leclerc op zijn gemak naar de finish reed, stal de 18-jarige Oliver Bearman achter hem de show.

Na de race omhelsde Bearman zijn vader: