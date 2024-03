Engelse rugbyers verslaan Ieren in Six Nations, tot vreugde van verliezende Schotten

Italiaanse stunt

Met die luid bejubelde zege van de Engelsen kregen de Schotten ook een reddingsboei toegeworpen. Een boei waar niet meer op gerekend was na de smadelijke nederlaag in Rome. In 2013 hadden de Italianen voor het laatst een thuiswedstrijd gewonnen in het prestigieuze Six Nations-toernooi.

Ook nu keken de Italianen lang tegen een achterstand aan, maar in de tweede helft draaiden ze de wedstrijd helemaal om. Stephen Varney, geboren in Wales, bracht Italië na een uur voor het eerst op voorsprong (28-22) en dat bleek ondanks een late try van de Schotten genoeg voor de winst.