49er-zeilsters Van Aanholt en Duetz profiteren op WK van kapseizen concurrentie

"We hadden door dat ze niet meer bij de kopgroep lagen", vertelt Van Aanholt. Een ongeluk zit in deze klasse in een klein hoekje, voegt Duetz daaraan toe. "Zeker in deze omstandigheden, met grote golven, is het heel makkelijk om net even verkeerd te sturen of om gewoon om te slaan."

Van Aanholt en Duetz bleven wel overeind en liggen op koers om hun tweede kampioenschap te vieren, nadat ze dat in 2022 in het Canadese Halifax ook was gelukt. Mede door een knieblessure van Duetz beleefde het duo vorig jaar een teleurstellend WK en pakte het zilver.

"We zijn hele positieve mensen, maar we baalden van het vorige WK", zegt Van Aanholt, een dag voor de beslissende races. "Het zou extra mooi zijn als we het morgen goed kunnen afsluiten."