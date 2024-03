FC Twente verslaat Sparta na indrukwekkende stilte en indringend fluitconcert

Uit het niets schoot Pelle Clement de bal van buiten de zestien laag in de hoek. Daarna volgden nog wat spannende minuten, maar echt aanspraak op een punt maakte Sparta ook weer niet.

Dat vond ook Sparta-trainer Jeffrey Rijsdijk. "Ten opzichte van FC Twente zijn we een maatje te klein. Dat is ook geen schande, want zij staan derde en zijn in alle opzichten een veel grotere club."