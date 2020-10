'Regime Eritrea haalde opnieuw geld op bij Eritreeërs in Nederland'

Diplomaten van Eritrea hebben in Nederland opnieuw geld ingezameld onder landgenoten. Daar ging een oproep aan vooraf van de Eritrese ambassade, die in het voorjaar vroeg om minimaal 100 euro bij te dragen aan de strijd tegen het coronavirus in Eritrea, meldt VPRO-radioprogramma Argos.

Leden van de Eritrese gemeenschap in Nederland vertelden dat er ook vertegenwoordigers van het land de deuren langs zijn gegaan om geld op te halen. Personen die betaalden verklaarden dat ze onder druk zijn gezet, onder meer met het dreigement dat de familie in Eritrea geen voedselcoupons zou krijgen als er niet betaald werd.

Uit een lijst met betalingen die Argos in handen kreeg, blijkt dat er ten minste 155.000 euro is opgehaald. Een deel komt van aanhangers van het militaire regime, of aan het regime gelieerde organisaties, maar op de lijst staan ook mensen die juist voor dat regime zijn gevlucht. Het gaat om honderden statushouders, maar ook om personen die nog in een asielzoekerscentrum wonen.

Intimidatie

De actie is opmerkelijk: twee jaar geleden werd de hoogste Eritrese diplomaat Nederland uit gezet, omdat het regime voormalige landgenoten in Nederland dwong om belasting aan Eritrea af te dragen. Intimidatie werd daarbij niet geschuwd, schreef de toenmalige minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

Kamerleden willen dat het kabinet maatregelen neemt. Minister Blok liet Argos weten dat hij de Eritrese ambassade om opheldering zal vragen. Ook roept hij mensen die slachtoffer zijn op aangifte te doen. "Als er gegronde vermoedens van strafbare feiten bestaan, zal het Openbaar Ministerie onderzoek doen."