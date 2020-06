Van Helvert trekt zich terug zich uit lijsttrekkersstrijd CDA

"Hoewel ik uit vele regio's van vele leden en niet-leden zeer warme en enthousiaste steunbetuigingen heb ontvangen, constateer ik dat de verkiezing tussen de andere kandidaten zal gaan", schrijft Van Helvert in een verklaring. In peilingen van de afgelopen dagen stond het Kamerlid niet bovenaan.

Martijn van Helvert trekt zich terug uit de lijsttrekkersstrijd bij het CDA. De 42-jarige Limburger was de onbekendste van de vier kandidaat-lijsttrekkers.

De functie van partijleider van het CDA is vacant sinds het vertrek van Sybrand van Haersma Buma. De huidige burgemeester van Leeuwarden vertrok in mei vorig jaar uit de Tweede Kamer.

Hij droeg de fractieleiding over aan het Kamerlid Pieter Heerma. Die zei meteen al dat hij een tussenpaus was en geen ambitie had om lijsttrekker te worden.