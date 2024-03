Hockeyers Amsterdam emotioneel na nipte zege in kelderkraker

De hockeymannen van Amsterdam kunnen opgelucht ademhalen: de kelderkraker tegen Laren werd met 2-1 gewonnen. Daardoor is de Amsterdamse grootmacht voor even van degradatiehockey verlost.

Het was een emotioneel beladen wedstrijd in het Wagener Stadion. Amsterdam werd in 2012 voor laatst kampioen, daarna werden er stapjes omlaag gedaan, met een voorlaatste plek in de winterstop als dieptepunt.

De vraag was dan ook of Amsterdam in de eerste wedstrijd na de winterbreak het tij kon keren. Ook omdat ze het zonder Valentin Verga en Luke Dommershuijzen moesten doen. Verga zit een schorsing uit en Dommershuijzen raakte vorige week tijdens een oefenduel geblesseerd.

Laren opent score

Het antwoord leek aanvankelijk 'nee', Laren wist al snel op voorsprong te komen. Uit de tweede strafcorner maakte Thomas Vis de 1-0. Amsterdam was even helemaal de weg kwijt en liet gaten in de verdediging vallen. Het was voor de hoofdstedelingen een geluk dat Laren, dat nog een megakans kreeg, niet verder uitliep.

Amsterdam gaf niet op, maar benutte geen kansen uit de vijf strafcorners die ze voor rust kregen. Tot Boris Burkhardt de bal ineens goed voor zijn stick kreeg en de gelijkmaker binnensloeg: 1-1.

De Amsterdammers gingen beter hockeyen, maar creëerden weinig kansen. Na goed voorbereidend werk in de cirkel kon Brent van Bijnen desondanks eindelijk de 2-1 maken.

De overwinning leek binnen, maar het werd toch nog spannend toen Amsterdam drie minuten voor tijd met tien man verder moest vanwege geel voor doelpuntenmaker Van Bijnen. Laren wist echter niet te profiteren van de overtalsituatie.

De ontlading na afloop was groot. Spelers van Amsterdam vielen elkaar in de armen, sommigen veegden de tranen uit hun ooghoeken. En dat vanwege een zwaarbevochten overwinning op een tegenstander die laatste staat.