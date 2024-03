Verhoeven wint toernooi en gaat ná gevecht op de vuist met oude rivaal Ben Saddik

In de finale trof Verhoeven de zwaar gehavende Levi Rigters, die uitgeput was na een slopende halve finale tegen Bahram Rajabazdeh uit Azerbeidzjan. Vooral met zijn linkerbeen kon Rigters amper nog iets, waar Verhoeven met harde lage trappen slim gebruik van maakte.

Rigters leek rijp voor de sloop en ging al in de eerste ronde tweemaal voor acht tellen naar de grond. Maar in de tweede ronde sloeg de Amsterdammer Verhoeven met een spectaculaire 'spinning backfist' (een klap na een achterwaartse draai) naar de grond. Verhoeven kreeg acht tellen en ging vervolgens zwalkend door de ring.

Maar Verhoeven kwam weer op adem en kon aan het einde van de tweede ronde de partij beslissen door Rigters nog twee keer voor acht tellen naar de grond te sturen. Met vier keer acht tellen won Verhoeven de partij reglementair op technische knock-out.

Na zijn zege in de halve finale bood Verhoeven zijn excuus aan "voor mijn gedrag na de halve finale". "Mensen proberen me in de war te brengen, maar ik had daar beter mee om moeten gaan. Gelukkig heb ik in de finale laten zien dat ik me niet van de wijs laat brengen, ik ben superblij met deze zege."

Kers op de taart

Zo sloot Verhoeven een turbulente avond af als winnaar van de eerste editie van de Glory Grand Prix. Met het zwaargewichttoernooi wil kickboksbond Glory de oude tijden van de K-1 laten herleven. In Japan waren dergelijke toernooien zo'n twintig jaar geleden erg populair. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt.

Het toernooi staat los van de wereldtitel in het zwaargewicht, die al bijna tien jaar in het bezit is van Verhoeven. De Brabantse kickbokser noemde vooraf een eventuele toernooizege "de kers op de taart van mijn carrière". "Het is niet aan mij om te zeggen of ik dan de GOAT van het kickboksen ben. Maar dan heb ik wel alles bereikt in deze sport."