Verhoeven haalt finale, maar gaat ná gevecht op de vuist met oude rivaal Ben Saddik

Later op de avond neemt Verhoeven het voor de hoofdprijs van 500.000 dollar (circa 455.000 euro) op tegen Levi Rigters. De 28-jarige Nederlander plaatste zich met veel moeite voor de finale.

In de kwartfinale won Rigters nog op knock-out van de Est Uku Jürjendal, maar in de halve finale moest hij flink incasseren tegen Bahram Rajabazdeh uit Azerbeidzjan. De duidelijk gehavende Rigters ging in de slotseconden nog voor acht tellen naar de grond, maar won het gevecht toch op punten.

Kers op de taart

Met het zwaargewichttoernooi wil kickboksbond Glory de oude tijden van de K-1 laten herleven. In Japan waren dergelijke toernooien zo'n twintig jaar geleden erg populair.

Het toernooi staat los van de wereldtitel in het zwaargewicht, die al bijna tien jaar in het bezit is van Verhoeven. De Brabantse kickbokser noemde een eventuele toernooizege "de kers op de taart van mijn carrière". "Het is niet aan mij om te zeggen of ik dan de GOAT van het kickboksen ben. Maar dan heb ik wel alles bereikt in deze sport."