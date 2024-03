Taiwanezen oefenen voor eventuele inval China: 'Moeten op onszelf vertrouwen'

Amibo is trouwens niet zijn echte naam. Die wil hij liever niet delen met de media. Niet omdat hij bang is, wel omdat hij geen zin heeft in repercussies vanuit China. "Onze tegenstander is een ondemocratisch regime dat ons binnen wil vallen", zegt hij. "Zij hebben overal hun eigen strijdkrachten zitten of zullen media gebruiken om ons aan te vallen en online te besmeuren, vandaar."

China afschrikken

Experts achten een Chinese invasie van Taiwan op korte termijn onwaarschijnlijk. In de komende vijf jaar zien ze een quarantaine of blokkade als een waarschijnlijker scenario. Daarbij zou Peking de Taiwanezen door de lucht of op zee proberen af te knijpen, zonder direct voor een volledige oorlog of strandlanding a la Normandië te gaan.

"Er zijn grote economische problemen in China, misschien zoekt Xi Jinping een bliksemafleider voor binnenlandse problemen", zegt cursist Chang. "We moeten China afschrikken, en leren hoe we onszelf het beste kunnen beschermen. China is sterker dan Rusland", meent hij, terwijl er door de kelder getijgerd wordt met BB-guns, geweren met kleine plastic balletjes.

Taiwan is voor zijn wapens veelal afhankelijk van Washington, inmiddels zijn er zeker enkele tientallen Amerikaanse soldaten gestationeerd in Taiwan. Maar de studenten hier durven niet blindelings te rekenen op steun van de Verenigde Staten in geval van oorlog. "We verwelkomen de hulp van iedereen", zegt cursist Hsu. "Maar als je kijkt naar Oekraïne is het uiteindelijk toch het belangrijkst dat we op onszelf kunnen vertrouwen."