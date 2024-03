Topadviseur Marko niet geschorst door Red Bull na 'zeer goede ontmoeting'

"De rust moet terugkeren in het team. Dat is eerste prioriteit", zei Marko. "We waren het op alle punten eens met elkaar. Ik ga door, ik heb nog een contract van drie jaar. Dat ik zou hebben gelekt, is complete onzin. Ik ben al blij dat ik een beetje weet hoe mijn mobiel werkt. Die chats had ik nooit eerder gezien."

De toekomst van Helmut Marko hangt naar verluidt samen met die van Max Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen zou een clausule in zijn contract hebben staan die bepaalt dat hij bij een vertrek van Marko zelf ook niet meer gebonden is aan Red Bull.