Perikelen Red Bull deren Verstappen niet: ook winst in Saudi-Arabië

Marko verwacht geen schorsing meer van Red Bull

Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat hij niet wordt geschorst door Red Bull. Dat was volgens hem de uitkomst van een "zeer goede ontmoeting" met topman Oliver Mintzlaff van Red Bull. "We hebben gesproken met elkaar en alles is nu duidelijk. Ik word niet geschorst en als er al iemand is die dat wenst: er is geen enkele juridische basis voor", zei hij.

Verhalen over een mogelijke schorsing van de 80-jarige Marko staken vrijdag de kop op. Oostenrijkse media meldden dat hij degene zou zijn die gevoelige informatie over teambaas Christian Horner had gelekt.