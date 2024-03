Ieren stemmen tegen grondwetswijziging over definitie gezin en rol moeders

De Ierse premier Varadkar heeft zijn verlies erkend in een referendum over twee grondwetswijzigingen. De uitslag moet nog komen, maar nu al is duidelijk dat de kiezers de plannen afwijzen. "Het was onze taak om een meerderheid 'Ja' te laten stemmen en daarin zijn wij duidelijk niet geslaagd", zei Varadkar.

De eerste wijziging bestond uit een amendement waarin de definitie van het gezin wordt verruimd. In de huidige grondwet staat dat het huwelijk de basis van een gezin is. In het amendement dat de regering in stemming bracht staat dat ook een andere duurzame relatie de basis van een gezin kan zijn.

De tweede wijziging betrof een amendement dat niet alleen moeders voor zieke gezinsleden en gezinsleden met beperking hoeven te zorgen, maar ook andere leden van het gezin.