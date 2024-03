Na drie decennia ziet voorzitter Van Grunsven oude rivale Werth nog altijd winnen

Dubbeldam opvolger Kemperman

Volgend jaar zal nog een coryfee toetreden tot de organisatie van het paardensportevenement in Den Bosch. Voormalig springruiter Jeroen Dubbeldam, net als Van Grunsven olympisch kampioen in 2000 in Sydney, neemt dan het stokje over van Frank Kemperman.

De 69-jarige Kemperman was bijna drie decennia lang organisator van Indoor Brabant en het CHIO in Aken, net zolang als de loopbaan van Werth. Niet gek dat zij hem expliciet noemde in haar dankwoord.