Eigenaar Gelredome zegt weer Vitesse te willen kopen, maar club weet van niks

Het vastgoedbedrijf dat eigenaar is van Gelredome, de Nedstede Groep, wil Vitesse kopen. Dat heeft de directeur van het bedrijf, Michael van de Kuit, zaterdag laten weten in een verklaring. Vitesse zegt dat Van de Kuit zich (nog) niet heeft gemeld.

De Arnhemse club zit diep in de problemen. Niet alleen sportief gaat het slecht, de licentie van de betaaldvoetbalclub staat ook op het spel. Na de inval van Rusland in Oekraïne vertrok de toenmalige Russische eigenaar Valeri Ojf, maar hij is nog altijd wel de eigenaar van de club.

Ojf en Vitesse willen graag de aandelen verkopen aan de Amerikaanse Common Group, maar die overname is onlangs afgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB. De voetbalbond had er geen vertrouwen in dat deze Common Group over voldoende eigen vermogen en investeerders beschikt, nadat het had verzuimd inzicht te geven in de financiële situatie.

Vitesse ontkende dat overigens.