Archeologen betreuren schade historisch Gaza: ‘Verlies voor de geschiedenis’

Volgens het Israëlische leger zaten er in de moskee Hamas-strijders verscholen. Ook andere gebombardeerde monumenten werden volgens Israël gebruikt door Hamas. Ook de tunnels die Hamas heeft aangelegd kunnen overigens schade hebben aangericht aan archeologische resten, al valt dat hopelijk mee, zegt Akkermans. "Voor zover we weten zitten die tunnels over het algemeen heel diep, veel dieper dan die oude ruïneresten."

Georgio Andreou weet niet hoe de opgravingen waar zij bij betrokken was er op dit moment bij liggen. "Van een ervan, de grootste archeologische opgraving in Gaza, weten we dat ernaast gebouwen zijn gebombardeerd, dus alles wat onder die gebouwen ligt is waarschijnlijk ook vernietigd. Op een andere plek met archeologische resten zag ik op foto's een brand."

Volgens haar is de schade aan historische objecten in Gaza nog groter dan in Syrische steden als Homs en Aleppo, die kapotgeschoten zijn in de burgeroorlog. "Dat is ook het bredere perspectief. In de afgelopen 15 jaar hebben we al zoveel schade gezien op archeologische plaatsen in het hele Midden-Oosten, vooral in Syrië en Irak. Maar daar ging het veelal om specifieke gebouwen. Wat we nu zien in Gaza is in mijn ogen nog erger."

'Culturele genocide'

Hoe groot de vernietiging van erfgoed echt is, is pas vast te stellen als de oorlog voorbij is, denkt Andreou. "Uit satellietfoto's is wel een beeld te krijgen, maar voorlopig is het te onveilig om het gebied in te gaan."

Er zijn wel lokale archeologen actief, die hulp krijgen van organisaties als Heritage for Peace, die zich inzet voor het behoud van erfgoed in meerdere landen. Voorzitter Isber Sabrine wijst erop dat Israël volgens het internationaal recht verplicht is het culturele erfgoed van Gaza te respecteren. "Dat is de afgelopen maanden niet gebeurd."

Hij is somber over de staat van dat erfgoed. "Wat er nu gebeurt, is culturele genocide. Het vernietigen van erfgoed, de identiteit en de geschiedenis van de mensen in Gaza."