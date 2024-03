Bayern boekt eclatante zege op laagvlieger Mainz (8-1), PSV-opponent Dortmund wint nipt

Met de ruime zege heeft Bayern de Champions League-zege op Lazio van afgelopen dinsdag, goed voor een plek in de kwartfinales van het Europese hoofdtoernooi, een uitstekend vervolg gegeven.

Met zijn hattrick heeft de 30-jarige Kane in zijn eerste seizoen in Duitsland de grens van dertig doelpunten in de Bundesliga bereikt, hij heeft negen goals meer dan de nummer twee op de huidige topscorerslijst.

In de geschiedenis van de competitie lukte het een speler slechts één keer eerder om dertig keer of vaker te scoren in zijn debuutseizoen. Uwe Seeler deed dat in het seizoen 1963/1964 namens Hamburger SV.