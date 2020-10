Hoe een middelvinger leidde tot haat (en nog twee verhalen uit verdeeld Amerika)

"Je bent nog steeds een kutwijf. Fuck you. We weten waar je woont." Dit soort bedreigingen krijgt Juli Briskman uit de Amerikaanse staat Virginia nog dagelijks. En zij is niet alleen. Nieuwsuur sprak in de Verenigde Staten nog twee andere vrouwen die, ieder op hun eigen manier, polarisatie aan den lijve ondervinden.

Hun verhalen laten zien dat Amerika, dat bezig is aan de eindsprint richting de presidentsverkiezingen, een gespleten land is waar beide zijden nauwelijks met elkaar praten.

De middelvinger en wat er toen gebeurde

Op een dag in 2017 was Briskman aan het fietsen toen de autocolonne van president Donald Trump voorbijreed. Hij was op weg naar een van zijn golfbanen. Briskman "wilde haar mening duidelijk maken" en stak haar middelvinger op.

Na haar actie werd Briskman een lokale beroemdheid. Maar er kwam vooral veel haat: