De vrouwen van AZ hebben zaterdag opnieuw gestunt tegen Fortuna Sittard en wonnen overtuigend met 1-0. ADO Den Haag won van Telstar met 4-0 en is nog maar één punt verwijderd van de vierde plek, waar Fortuna staat.

Fortuna, dat het seizoen sterk begon, wist in de laatste drie competitieduels niet meer te winnen. AZ won slechts vier keer dit seizoen, onder andere van Fortuna. En net als in de vorige ontmoeting scoorde Floor Spaan in de slotfase voor AZ.