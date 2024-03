Opkomst AfD in Duitsland

In de hele Europese Unie is er een opkomst van nationalistische, euro-sceptische partijen. Ook in Duitsland waar Alternative für Deutschland volgens peilingen de tweede grootste partij wordt van het land. Begin dit jaar kwamen ruim een miljoen mensen in verzet.

En nog steeds worden er in heel Duitsland demonstraties georganiseerd. Europa-correspondent Saskia Dekkers ziet in een kleine voorstad van Hannover hoe burgers nadenken over hun rechtsstaat en democratie.