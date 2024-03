Voortgang van succesvolle projecten voor nuttige zorg blijft onzeker

Al jarenlang pionieren zorgverleners in Nederland lokaal met andere manieren om zorg voor ouderen te organiseren. Het doel: ouderen zo lang mogelijk gezond houden om tegelijkertijd de druk op het overbelaste zorgstelsel te verminderen. Er worden successen geboekt. Maar onnavolgbare regels voor financiering voorkomen dat deze veelbelovende alternatieven landelijk worden ingevoerd.

En dat terwijl Nederland afstevent op een permanent zorginfarct, zo bleek gisteren uit research van de gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur.

Een belangrijk probleem is het feit dat honderdduizenden ouderen zich bij de spoedeisende hulp melden terwijl klachten niet acuut zijn. Daar begint een zorginfarct omdat zij daarna geregeld noodgedwongen in het ziekenhuis blijven liggen.

Vaak omdat ze tijdelijk toch niet zelfstandig kunnen wonen, maar er geen bedden in de wijkverpleging of verpleeghuizen beschikbaar zijn. Vervolgens is er minder plek voor mensen die klachten hebben die wel in het ziekenhuis horen.

Zwart gat

Toch zijn er voorbeelden van zorginstellingen die deze spiraal met succes doorbreken. Een daarvan is de WijkKliniek in Amsterdam. Hier is alles erop gericht om ouderen, ook na een acute opname, weer zo fit mogelijk thuis te krijgen.

Dus wordt er bijvoorbeeld veel aan revalidatie gewerkt, via onder andere het stimuleren van bewegen. Tegelijkertijd lopen ouderen in de WijkKliniek minder risico's dan op de SEH waar complicaties als long- en blaasontstekingen op de loer liggen.

"We zien dat mensen daarna minder vaak terugkomen naar het ziekenhuis of de WijkKliniek", vertelt Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg. "Er is ook hele goede samenwerking met de wijkverpleging en de huisarts, zodat niemand in een zwart gat valt zodra diegene weer naar huis gaat."

Maar in de rest van het land worden soortgelijke klinieken, ondanks het bewezen succes, nauwelijks opgericht. Sterker, de WijkKliniek zelf wordt nog steeds niet gefinancierd binnen het reguliere financieringssysteem, maar via geld voor innovatieve projecten.

"Dit is een initiatief dat tussen het ziekenhuis en het verpleeghuis inzit. En daar kunnen we in ons systeem niet goed mee omgaan", verzucht Buurman.

Bekijk deze video voor uitleg over hoe het systeem achter het zorgstelsel nuttige vernieuwingen frustreert: