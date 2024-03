In de laatste kilometers naar de top versnelde Evenepoel twee keer. Bij zijn laatste poging brak McNulty, maar de geletruidrager hield nog net genoeg marge over om de leiding in het klassement te behouden.

Evenepoel won het sprintje om de tweede plaats van Roglic, waardoor de Belg nog eens vier bonificatieseconden sprokkelde.

Zondag wordt Parijs-Nice afgesloten met een lastige bergrit rond Nice. Roglic heeft ook nog zicht op het podium, maar hij moet meer tijd (1.21) goedmaken. Bernal staat zevende op 1.42.

Kelderman helpt Jorgenson

Wilco Kelderman, die zijn ploeggenoot Jorgenson in de laatste kilometers nog bijstond, is de beste Nederlander in het klassement. Hij staat achtste op 1.43 van McNulty.