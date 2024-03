Extinction Rebellion demonstreert tegen privéjets bij kunstbeurs Maastricht

Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) hebben vanmiddag korte tijd verschillende toegangswegen naar de kunstbeurs Tefaf in Maastricht geblokkeerd. De klimaatdemonstranten voeren actie tegen privéjets.

Vanwege de prestigieuze kunstbeurs landen er vandaag vermoedelijk extra veel privévliegtuigen op Maastricht Aachen Airport. Volgens de klimaatgroep hebben deze toestellen "een disproportionele milieu- en klimaatimpact".

Op verschillende toegangswegen richting het MECC stonden tientallen demonstranten, meldt een aanwezige verslaggever van 1Limburg. De actievoerders dragen spandoeken bij zich waarop leuzen staan zoals "Gratis openbaar vervoer".

Actie bij luchthaven

Eerder op de dag werd ook actie gevoerd bij Maastricht Aachen Airport. Daar waren volgens 1Limburg tientallen betogers met spandoeken aanwezig en was er veel politie op de been. Rondom de luchthaven is een noodverordening van kracht.

"Door de noodverordening rondom Maastricht Aachen Airport werd het ons onmogelijk gemaakt om daar te demonstreren. Daarom zijn we genoodzaakt om hier actie te voeren", zegt een actievoerder tegen de regionale omroep. "We gaan door totdat de toezegging komt dat vliegen met privéjets op de luchthaven gaat stoppen."

Door de demonstraties liep het verkeer op diverse plekken volledig vast. Inmiddels heeft de actie zich verplaatst naar een nabijgelegen plek bij station Randwyck. Die locatie is door burgemeester Wim Hillenaar aangewezen als plek om te demonstreren.