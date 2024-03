Van Dijk terug in koers na zwangerschap: 'Op de fiets vergeet ik even dat ik moeder ben'

Ronde van Drenthe met Chantal van den Broek-Blaak

Dit weekend komt nog een prominente wielermoeder in actie, op Nederlandse bodem. Chantal van den Broek-Blaak, de wereldkampioene van Bergen in 2017, werd in mei moeder van dochter Noa Brigitte en staat zondag aan de start van de Ronde van Drenthe.

Na bijna anderhalf jaar zonder wedstrijden maakte de renster van SD Worx - Protime in februari haar rentree in de Ronde van Valencia.

De Ronde van Drenthe, de zesde wedstrijd in de Women's WorldTour, is zondag live te volgen bij de NOS. Vanaf 15.25 uur is de ontknoping van de koers te volgen via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Andries Lamain en Roxane Knetemann.

Een samenvatting is te zien op NOS.nl en vanaf 18.10 uur op NPO 1.