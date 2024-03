Oudste bos ter wereld gevonden in Engeland

In Groot-Brittannië zijn fossielen van bomen gevonden die volgens wetenschappers bijna 400 miljoen jaar oud zijn. Het versteende bos is daarmee het oudste ter wereld.

De bomen zijn gevonden in het zuidwesten van Engeland, op de kliffen bij de stad Minehead. Volgens de onderzoekers van de universiteiten van Cambridge en Cardiff zijn de fossielen zo'n 390 miljoen jaar oud. Daarmee is het Engelse bos ongeveer vier miljoen jaar ouder dan de vorige 'recordhouder' in de Amerikaanse staat New York.

De gevonden bomen zijn calamopython-bomen. Deze soort is allang uitgestorven, en lijkt niet op de bomen die wij tegenwoordig kennen. Een calamopython was hol van binnen en had geen bladeren, maar een 'hoed' van takken die weer bedekt waren met twijgjes. Volgens de onderzoekers is hij nog het beste te vergelijken met een palmboom. "Dit was een behoorlijk raar bos," vat hoofdonderzoeker Neil Davies samen.

Eerste planten

Het woud stamt uit de Devoon-periode. In die tijd verschenen de eerste zaaddragende planten en ontstonden de vroegste landdieren, voornamelijk geleedpotigen. De wereld zag er totaal anders uit, vertellen de onderzoekers. Het gebied waar nu Minehead ligt, was toen nog niet verbonden met de rest van Engeland, maar lag verder naar het zuiden in de buurt van België. Daar zijn al soortgelijke fossielen gevonden.

Davies en zijn mede-onderzoekers zijn blij dat er nu meer bekend is over deze vroegste bossen. Ze denken dat de bomen een grote invloed hebben gehad op het landschap. Hun wortelstructuur en de twijgjes die op de grond terechtkwamen zijn waarschijnlijk bepalend geweest voor de samenstelling van de bodem.