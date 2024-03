Chelsey Heijnen heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de Olympische Spelen. De boksster uit Roosendaal, uitkomend in de klasse tot 60 kilogram, bereikte zaterdag de finale van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Italiaanse Busto Arsizio.

Een finaleplaats was voor de 24-jarige Heijnen genoeg om zich te verzekeren van een ticket voor de Spelen in Parijs van komende zomer.

Heijnen was in de halve eindstrijd veel te sterk voor Miroslava Jedinakova uit Slowakije. Heijnen werd door de jury op punten (4-1) aangewezen als winnares.

In de finale treft Heijnen de 24-jarige Donjeta Sadiku uit Kosovo.