Als geschenk uit de Formule 1-hemel is daar plots Bearman: 'Je ruikt het talent aan hem'

Ook bij Frits van Amersfoort, wiens hart een sprongetje maakte toen hij hoorde dat Bearman zou gaan rijden in Jeddah. Van Amersfoort werkte een jaar met de Engelsman samen, toen die voor zijn Formule 4-team Van Amersfoort Racing reed.

Bearman was toen een piepjong talent, dat al in de karts de aandacht van topteams had getrokken. "We wisten in het begin nog niet precies hoe goed hij was, maar dat werd snel duidelijk", zegt Van Amersfoort.

"We lieten hem meedoen in dertien weekenden, in het Duitse en Italiaanse F4-seizoen. Dan rijd je drie races in een weekend. Hij was in zeventien races de beste en won beide competities. Dat is een dubbel die veel indruk maakt in de autosportwereld."

Natuurtalent

Dat Bearman vandaag zo jong in de Formule 1 mag debuteren, is uitzonderlijk. De meeste raceteams, zeker ook Ferrari, kiezen bij het uitvallen van een coureur voor een doorgewinterde reserve, die de klus met zekerheid kan klaren.

Maar Bearman, legt Van Amersfoort uit, is een exceptioneel talent. "Het racen zit in elke vezel van 'Oli'. Dat ruik je aan hem. Net als Verstappen is hij een puur talent, zulke jongens weten op een natuurlijke manier hoe ze hard moeten rijden."