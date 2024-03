Anti-Oscar naar Winnie the Pooh-horror

De horrorfilm Winnie the Pooh: Blood and Honey is de grote winnaar van de Razzies, de anti-Oscar voor slechtste films. De film 'won' alle vijf categorieën waarin die genomineerd was: slechtste film, regisseur, script, rip-off en filmduo.

In de film slaan de beer en zijn maatje Knorretje uit de kinderboekenserie aan het moorden omdat hun jeugdvriend Christopher Robin hen verlaten heeft. De film kon in 2022 worden gemaakt omdat toen na 95 jaar het copyright verliep op het boek van A.A. Milne.

Recensenten waren unaniem negatief in oordeel over de film, maar door alle ophef over bezoedeld jeugdsentiment was de film toch een succes: het geschatte budget van 100.000 dollar werd vervijftigvoudigd. Een deel 2 volgt dan ook eind deze maand, de makers beloven "meer bloed en meer honing".

De trailer van de film: