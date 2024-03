De artiesten Tino Martin, Donnie en de formatie Kris Kross Amsterdam hebben de Diamond Award gekregen voor hun nummer Vanavond (uit m'n bol), omdat het lied 50 miljoen keer is gestreamd. Het is voor het eerst dat deze prijs is toegekend aan een Nederlandse single.

André Hazes sr. zong het liedje oorspronkelijk. Tino Martin, Donnie, en Kris Kross Amsterdam lanceerden hun versie in maart 2022. De zangers begonnen hun samenwerking bij het televisieprogramma Hazes is de basis, waarin nummers van Hazes de basis vormden voor nieuwe varianten daarop.

De Nederlandse singer-songwriter Flemming ontving vorige maand, als eerste artiest in Nederland, een diamanten plaat voor zijn gelijknamige debuutalbum Flemming uit 2022. Zijn album werd ruim 200 miljoen keer gestreamd.