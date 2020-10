VN-chef Guterres: 'We moeten de strijd aangaan met covid-19, niet met elkaar'

In een interview met de NOS zegt Guterres dat we de strijd aan moeten gaan met het coronavirus, niet met elkaar:

Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar geen festiviteiten. Wel wordt wereldwijd onder meer met online bijeenkomsten stilgestaan bij dit jubileum. Ook kleuren gebouwen door heel Europa blauw deze week, van de Hofvijver in Den Haag tot het stadhuis van Madrid. Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, werd al een speciale ceremonie gehouden om stil te staan bij het 75-jarig bestaan van de VN. De echte 'verjaardag' van de organisatie is echter op 24 oktober, de dag dat het VN Handvest in 1945 officieel in werking trad.

Nooit meer oorlog en een betere toekomst voor de hele mensheid. Met die belofte begon de VN zaterdag precies 75 jaar geleden. Voor een groot deel is het belangrijkste doel bereikt, concludeert secretaris-generaal António Guterres in een interview met de NOS. Maar de internationale samenwerking staat onder druk, terwijl dit volgens de VN-chef gedurende deze pandemie belangrijker is dan ooit.

Volgens Guterres is er grote vooruitgang geboekt de afgelopen decennia: geen wereldoorlogen, minder armoede, minder honger, minder kindersterfte. "Ik denk dat er genoeg redenen zijn om te vieren wat we hebben bereikt. Maar laten we ook eerlijk zijn: we leven in een wereld met grote uitdagingen en problemen."

'Nooit opgeven'

Van de pandemie tot de klimaatcrisis: Guterres blijft erop hameren dat landen samen moeten optrekken, onder meer voor de ontwikkeling van een vaccin. De samenwerking tussen belangrijke partners loopt momenteel echter juist uiterst stroef. De VS en China betichten elkaar van wanbeleid rond het virus. President Trump besloot deze zomer dat de VS, als belangrijkste geldschieter, uit de Wereldgezondheidsorganisatie zal stappen. "Het is cruciaal dat iedereen begrijpt dat het nergens op slaat om elkaar te bevechten. We moeten juist samen de strijd aangaan met covid-19", zegt Guterres.

Daarbij erkent de VN-chef ook dat het zijn organisatie lang niet altijd is gelukt om conflicten te beëindigen. Momenteel is dat onder meer terug te zien in Jemen of Syrië, waar optreden door de internationale gemeenschap bijvoorbeeld stuit op veto's van Rusland. "We mogen nooit opgeven, we moeten ons toewijden aan internationale vrede", concludeert Guterres stellig.