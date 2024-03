Op een spoorwegovergang in het Drentse Broekhuizen is vanmiddag een trein op een auto gebotst. Daarbij viel een gewonde, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 11.45 uur in Broekhuizen, een buurtschap in de gemeente Meppel. Vanwege de aanrijding is het treinverkeer tussen Meppel en Hoogeveen in beide richtingen tot 15.00 uur gestremd, meldt RTV Drenthe.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.