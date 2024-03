Het metershoge beeld van een plassende ijsbeer dat maandenlang in Amersfoort stond, heeft in Groningen een nieuw thuis gevonden. De ijsbeer vertoont sinds gistermiddag zijn kunsten bij het Groninger Museum.

Het beeld van kunstenaar Florentijn Hofman, symbool voor de huidige klimaatproblematiek, stond het afgelopen half jaar langs de gracht in Amersfoort, waar het deel uitmaakte van een tentoonstelling. Die expositie was tot november te zien en daarna zou ook de ijsbeer vertrekken, maar omdat veel Amersfoorters het beeld omarmden, mocht de ijsbeer een paar maanden langer blijven.

Toch waren er ook mensen die minder blij waren met het kunstwerk. Omwonenden hadden last van het gekletter dat dag en nacht te horen was. De ijsbeer kreeg daarom afgelopen augustus een nachtelijk plasverbod.

Groninger Museum

Het beeld stond sinds januari in een loods in Arnhem. Voor Hofman begon vervolgens een zoektocht naar een nieuw onderkomen voor de ijsbeer. Hij kreeg vanwege alle media-aandacht meerdere aanbiedingen, maar besloot om de ijsbeer in Groningen te plaatsen.

Daar is het sinds gisteren onderdeel van een kinderbiënnale in het museum. Hofman werd gevraagd een kunstwerk te ontwerpen voor de biënnale en vond dat de ijsbeer ook goed bij het thema zou passen.

"Op het moment dat ik hoorde dat hij hier welkom was, was ik al heel blij", vertelt hij aan RTV Noord. Hij doelt op het veranderende klimaat: "Mochten de dijken doorbreken, dan zitten we ook in Groningen tot onder het water."

De ijsbeer blijft in ieder geval tot november bij het museum staan, waar hij dag en nacht plast. Hofman noemt het een werk met een knipoog, maar ook met een serieuze ondertoon. "Dit werk gaat nestelen en verhalen maken in de hoofden van mensen."