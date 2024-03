'Komen die bekers wel terug?' Sportclubs worstelen met verbod op wegwerpbekers

Dat laatste gebeurde aanvankelijk ook bij voetbalvereniging FC Oegstgeest. Per 1 januari ging deze club over op herbruikbare bekers. Jeugdteams krijgen een set bekers voor limonade in de rust. En de koffie wordt uit andere hardcups geschonken. "In het begin werden onze vrijwilligers er wel chagrijnig van, omdat we veel bekers uit de vuilnisbakken moesten halen", zegt voorzitter Pepijn Hentenaar.

Inmiddels gaat dat "redelijk goed". "Bezoekende clubs krijgen van tevoren een bericht. Verder hebben we stickers op de prullenbakken gedaan om duidelijk te maken dat daar geen koffiebekers in mogen." Die moeten ze terugbrengen naar de bar of bij de velden in buizen doen die de club zelf heeft gemaakt van stukken regenpijp.

Lippenstift

Al met al vergt het wel extra werk. "Er zit nu veel meer handling in. De bekers laten we eerst weken in een emmer zodat bijvoorbeeld lippenstift er beter afgaat."

Dat was niet het enige waar de club tegenaan liep. "Aanvankelijk vlogen de bekers door de afwasmachine. Daar hebben we rekjes voor gekocht die we erop leggen." Ook moeten de bekers met de hand worden afgedroogd.