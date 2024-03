Haïti beleeft de ergste nacht sinds uitroepen noodtoestand

Haïti beleeft de ergste nacht sinds het uitroepen van de noodtoestand. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is in brand gestoken, en zowel de internationale luchthaven Toussaint Louverture als de haven is in handen van bendes. Ook het Hooggerechtshof en politiebureaus zijn aangevallen, en er zijn urenlang gevechten met politie rond het presidentieel paleis.

Bendes die in opstand zijn gekomen tegen de premier, hebben nu de controle over zo'n 80 procent van de hoofdstad Port-au-Prince. Afgelopen week vielen ze de twee grootste gevangenissen van het land binnen, waar ze ruim 4000 gevangenen bevrijdden.

Guy Philippe, die in 2004 een coup pleegde en vorig jaar terugkeerde na een gevangenisstraf in de VS, kondigde gisteren aan dat hij president wil worden. Zowel hij als de gewapende bendes willen de huidige president en interim-premier Ariel Henry weg hebben. Sinds de noodtoestand begin deze week werd uitgeroepen, houdt die zich schuil, eerst in Kenia en vervolgens in Puerto Rico.

Hongersnood

De VN-Veiligheidsraad maakt zich zorgen om de ontwikkelingen. Henry beloofde om halverwege 2025 nieuwe verkiezingen te houden vanwege de onrust, maar dat duurt volgens de bendes te lang. Als de premier op zijn post blijft zitten, dreigt er nog verder bloedvergieten en een burgeroorlog.

In de tussentijd wordt Haïti, een van de armste landen ter wereld, opnieuw geconfronteerd met een hongersnood. Het afsluiten van de haven veroorzaakt voedsel- en watertekorten, waardoor volgens de VN meer dan 11 miljoen inwoners niet genoeg te eten zullen hebben.

"Mensen snakken naar water, door het bendegeweld zullen we in hongersnood raken.", zegt een Haïtiaan vannacht tegen journalisten van persbureau AP.

De problemen in het land heeft zijn wortels in het koloniaal verleden. In deze video leggen we uit hoe het misgaat in Haïti: