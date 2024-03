K-1-tijden herleven: Verhoeven wil in 'supercool' achtmanstoernooi Aerts achterna

Ernesto Hoost: 'Oude tijden komen terug'

In 1997, 1999, 2000 en 2002 won Ernesto Hoost de K-1 World Grand Prix. "Die tijden keren nu een beetje terug", zegt de inmiddels 58-jarige oud-kickbokser.

De K-1-gevechten voor soms meer dan 50.000 toeschouwers in Tokio of Yokohama hadden een legendarische status in de vechtsportwereld. "Ik denk dat het nu ook weer die kant op kan gaan", zegt Hoost. "We hebben in Nederland heel veel goede vechters en veel aanwas. En in de pers is er enorm veel aandacht voor. Dat was in mijn tijd een stuk minder."

Een toernooi met acht vechters die op één avond strijden om de hoofdprijs is iets bijzonders, vindt Hoost. "Het hoeft niet zo te zijn dat de beste vechter wint. Je moet mazzel hebben dat je niet geblesseerd raakt. Dat kan je veel problemen opleveren in de latere gevechten."

"Rico is vanavond de favoriet", denkt Hoost. "Maar hoe komt hij uit zijn wedstrijden? Loopt hij een blessure op? Dat wordt heel belangrijk."