'Tijger' Kaplan brengt al na twee duels rust bij Ajax: 'Stille jongen, keiharde verdediger'

Een operatie volgde en een lang en zwaar revalidatietraject begon. Maar Kaplan, wat in het Turks tijger betekent, is volgens Demircan een vechter, zoals volgens de journalist meer mensen uit de regio van Trabzon, een stad aan de noordoostkust van Turkije.

"Het zijn vechters, strijders, ze geven nooit op", zegt Demircan over de mentaliteit van de mensen uit Trabzon. "Maar ze hebben ook vaak een grote mond en dat heeft hij juist niet. Hij is heel rustig, stil, bescheiden. Dat is apart."

In oktober vorig jaar, veertien maanden na zijn overgang naar Amsterdam, maakte hij als invaller zijn debuut voor Jong Ajax tegen ADO Den Haag (0-0). Daarna volgden nog tien optredens in de eerste divisie.

Van 't Schip bekeek de verrichtingen met interesse: "Hij had tijd nodig om in zijn ritme te komen. Het was wisselvallig, maar je kon wel zien dat het een betrouwbare en goede verdediger was."

Na Ajax naar EK met Turkije?

Na de aanloopperiode bij Jong Ajax debuteerde Kaplan op 25 februari van dit jaar in het eerste van Ajax, anderhalf jaar na zijn komst. Als vervanger van Anton Gaaei kwam hij tegen AZ (2-0 verlies) al in de 36ste minuut in de ploeg. Met Kaplan binnen de lijnen kreeg Ajax meteen meer controle.