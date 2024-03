Tallon Griekspoor heeft zich tussen de laatste 32 tennissers op het sterk bezette toernooi in Indian Wells geslagen. De Haarlemmer rekende in de tweede ronde probleemloos af met de Duitser Yannick Hanfmann: 6-3, 6-3.

Voor de andere Nederlandse deelnemer, Botic van de Zandschulp, was het avontuur kort. Hij verloor in de eerste ronde van Denis Shapovalov: 6-1,6-4.

Griekspoor (27) treft in de volgende ronde de als zesde geplaatste Duitser Alexander Zverev, in januari nog halvefinalist op de Australian Open. En dat is niet de minste naam die deze weken rondloopt op het toernooi in Californië. Onder meer Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Jannik Sinner doen mee, net als tal van andere toptennissers.

Goede vorm

Griekspoor strandde vorig jaar op het BNP Paribas Open, zoals de officiële naam van het toernooi luidt, in de derde ronde na een nederlaag tegen Alcaraz. Nu toont de Nederlander goede vorm.

De prima serverende Griekspoor won verloor slechts vijf punten op zijn eerste opslag, sloeg daarbij zes aces en stond geen enkel breekpunt toe. Zelf dwong hij zes breakpunten af en benutte hij er drie. Na een uur en een kwartier was de partij gespeeld.

Van de Zandschulp (28) had het stukken lastiger. Nadat zijn partij een dag was uitgesteld wegens flinke regenval, kwam de Nederlander er in één van de laatste eersterondepartijen niet aan te pas tegen Shapovalov. De Canadees leidde al snel met 5-0 en had de buit na vijf kwartier al binnen.

Swiatek door, afmelding titelhoudster Rybakina

In het vrouwentoernooi schakelde Angelique Kerber in de tweede ronde van verrassend de Letse mondiale nummer tien Jelena Ostapenko uit: 5-7, 6-3, 6-3.

Voor de 36-jarige Duitse, die in 2016 en 2017 even de nummer één van de wereld was, was het voor voor het eerst sinds haar terugkeer na een zwangerschap dat ze twee partijen op rij wist te winnen.