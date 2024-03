WK allround wordt ouderwets rekenen en vergelijken dankzij Roest en Stolz

Stolz en Roest zijn twee rijders die een allroundtoernooi op een totaal andere manier benaderen. Wat moet Stolz, tweevoudig wereldkampioen op de 500, 1.000 én 1.500 meter, aan tijdwinst boeken op de korte afstanden om het Roest moeilijk te maken?

De 19-jarige Stolz beseft dat het allrounden de bakermat is van de internationale toernooien en daardoor prestigieuzer dan de sprintvierkamp. Hij wil in Inzell in de voetsporen treden van zijn illustere landgenoten Eric Heiden, Eric Flaim, Chad Hedrick en Shani Davis door de titel te veroveren op de grote meerkamp.

Daarvoor zal Stolz naar eigen zeggen op de 500 meter, de eerste afstand, minstens twee seconden voorsprong moeten pakken op Roest, de wereldkampioen allround van 2018, 2019 en 2020. Dat is geen onrealistische gedachte, al reed Roest in zijn loopbaan ook tweemaal in de 35 seconden.

Bekijk hieronder hoe Stolz vooruitblikt op zijn eerste WK allround: