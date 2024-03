Deze filmmakers bepalen wie de Oscars winnen: 'Het is zeer eervol'

Mioch is positief over het systeem waarbij niet een klein clubje maar een grote groep vakmensen bepaalt. "Want die praten vanuit kennis. Niet vanuit politieke overtuiging."

'Oppenheimer-avond'

Zijn voorspelling voor de komende uitreiking? Het wordt een "Oppenheimer-avond". De biopic over 'atoomvader' Robert Oppenheimer heeft maar liefst dertien nominaties en gaat volgens de filmjournalist veel gouden beeldjes in de wacht slepen. Hij noemt het een "no-brainer" dat Nederlander Hoyte van Hoytema een Oscar wint voor zijn camerawerk in Oppenheimer.

De Oscar-uitreiking is in de nacht van zondag op maandag in Los Angeles.